「因應全台首富」漲急診費 獸醫否認「反串」：真的有信心！

2018-12-31 14:06

［記者方志賢／高雄報導］高雄市長韓國瑜選舉期間，喊出「打造高雄市成為全台首富」口號。他上任不到一週，高市中正一路某動物醫院調漲夜間急診費從600元漲到1000元，理由竟是「因應高雄市民成為全台首富」，引起民眾熱議。

對於為何跑馬燈秀出「因應高雄市民成為全台首富」？該動物醫院張姓獸醫師今受訪說：「因為對新市長有信心啊！若沒信心就不用收這麼貴，因為大家都要有錢了！」

有網友認為「這反串太高超了」、「獸醫超故意的？」張姓獸醫急忙解釋，真的是對新市長有信心啊！因為有信心，所以就漲價！也不想這麼累了！才調漲夜間急診掛號費。

韓國瑜競選期間主打拚經濟，打造高雄市成為全台首富，沒想到有動物醫院以此為調漲理由。這家中正一路的動物醫院日前跑馬燈秀出「因應高雄市民成為全台首富，2019年1月1日起，高雄市民寵物急診掛號費調整為1000元起。」

張姓獸醫說，他的收費標準都符合獸醫師公會收費標準內，從元旦凌晨起，夜間急診掛號費從600元漲至1000元，若白天上午10點到晚間9點30分均收診療費，約250元左右，另有相關檢查再酌收檢查費，至於夜間9點30分下班按鈴急診才收取1000元的夜間急診掛號費。

對於這項訊息也在PTT引起討論，有人說「這反串太高超了」、「反串發大財」、「獸醫師想先發財不行嗎」、「邁粉反串吧，超明顯」。

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