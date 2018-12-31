跨年濕冷怎防寒？ 中醫師教小撇步讓你狂歡不感冒

2018-12-31 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜全台氣候濕冷，氣溫僅13至15度，狂歡之餘小心感冒。中醫生指出，脖子是防寒最重要的部位，此外衣服不可穿得太緊，以免阻礙血液循環。

據《聯合新聞網》報導，台北市立聯合醫院中醫醫學部主治醫師吳建東表示，建議今晚可以穿著高領衣物、連身帽T、圍巾、脖圍，並可多穿幾件衛生衣、衛生褲等較薄的衣物，但不可穿得太緊，以免阻礙血液循環。

吳建東指出，這是因為頸脖連接頭部與軀幹，是人體的重要中樞，當脖子接觸到冷空氣，手腳的血液流動就會變得不順暢，有研究指出當氣溫降低時，手指、關節也會容易疼痛，若脖子受寒，除了容易感冒與出現呼吸道疾病外，還會造成頭痛、頭暈、血管紊亂等症狀。

吳建東也建議避免吃太寒的食物，例如西瓜、火龍果等水果，建議吃羊肉爐、薑母鴨等藥膳，薑、蔥可補氣抗寒，或桂圓、紅棗湯也可溫補身體。但若是體質偏熱則不適宜攝取太多，不然太過上火會口乾舌燥。體質偏熱民眾可採木耳、蓮子、薏仁等性味寒涼飲食，補補脾腎、助身體清除內熱。

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