暖冬旅遊補加碼 谷關溫泉業者大樂：元月訂房爆增至9成！

2018-12-31 13:16

〔記者歐素美／台中報導〕明年元月，政府的暖冬旅遊補助將擴及全國，台中市谷關溫泉業者表示，原本元月訂房僅4成，暖冬旅遊補助政策公布後，訂房爆增至9成，增加5成，不過，也有業者表示，冬天本來就是溫泉飯店旺季，反倒是今年農曆春節的假期長，許多民眾選擇出國或還在觀望，致以往12月就該額滿的農曆春節連假訂房，至今還有空房。

台中市溫泉觀光協會理事長羅進洲表示，政府擴大暖冬旅遊補助，飯店業者也感受到商機，其經營的神木谷假期大飯店，明年元月訂房原本只有4成，政府擴大補助政策宣布後，訂房即爆增至9成，反而是以往12月就該爆滿的農曆春節訂房，至今訂房還很冷，可能是今年農曆春節連假長達9天，許多民眾選擇出國旅遊或還在觀望，尚未急著訂房。

不過，惠來谷關溫泉會館副總尹敬倫表示，冬季本來就是溫泉業者的旺季，明年元月的假日訂房早就滿了，但平日仍有空房，看不出暖冬旅遊補助的影響，農曆春節訂房則還沒滿，可能是氣溫還不夠冷。

后里麗寶樂園渡假區的福容飯店則指出，暖冬補助確實增加散客量，但1月份平日仍有空房，假日則接近滿房，農曆年9天連假，住房率亦近滿房，加上麗寶樂園渡假區就位在花博旁，仍看好新春商機，預計營收可上看6千萬元。

武陵農場2月是賞櫻季，農曆春節訂房已爆滿，但元月份訂房則未明顯增加，平日仍有空房。目前到農場除了賞梅外，遊客上山還會發現小驚喜，因為緋寒櫻（山櫻花）偷跑啦！園區內的楓林木屋、茶莊、兆豐橋茶園、桃子園前等附近都可見山櫻花盛開，至於武陵農場著名的「紅粉佳人」櫻花季，則預計在2月展開，交通管制等措施需俟公路總局公布。

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