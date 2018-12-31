澎湖陸蟹增為3種 生物更多樣化

2018-12-31 13:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，除了海洋生物豐富外，陸地生物也更趨多樣化；澎湖海洋生物研究中心在揮別2018年之際，宣布澎湖又多1種陸蟹-拉氏仿地蟹，也讓自2005年以來澎湖紀錄2屬2種陸蟹（凶狠圓軸蟹、毛足圓軸蟹）後，增為3屬3種。

根據文獻記載，廣義陸蟹定義，涵蓋所有能在陸地上維持一定活力的螃蟹，包含的種類繁多，幾乎所有能在潮間帶及陸地上見到的螃蟹都算；而狹義陸蟹係指地蟹科種類，目前全球已記錄了6屬24種，台灣產其中的5屬6種，而澎湖在2005年前僅記錄2屬2種，包括了兇狠圓軸蟹及毛足圓軸蟹。

高懸13年的澎湖陸蟹紀錄，終於在日前被打破，專責研究螃蟹的海洋生物研究中心技工冼宜樂，在澎湖最南端的離島七美嶼發現了另一種地蟹科的種類，即為俗稱紫地蟹的拉氏仿地蟹，使澎湖的地蟹科種類增加至3屬3種，可惜的是拉氏仿地蟹被發現時，已是殘破不全的軀體，顯示七美快速發展觀光之際，也需要兼顧當地生態。

冼宜樂表示，目前3種陸蟹在七美都有發現紀錄，因此七美為澎湖重要陸蟹的棲地，但七美近年來已成為觀光重鎮，陸蟹的保護迫不及待；另外相同的情形，也發生在澎湖本島青螺濕地，青螺為澎湖最大的兇狠圓軸蟹，由於兇狠圓軸蟹需要前往海邊產卵，近年來北寮奎壁山踏浪步道興起，也常常發生兇狠圓軸蟹遭車輛輾斃的意外。

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