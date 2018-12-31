新北升旗典禮照常舉行 限量毛巾提早至8點發送

2018-12-31 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕根據中央氣象局預報，元旦北部天氣濕冷，新北市政府舉辦2019年元旦升旗活動，將不受天候影響照常舉行，但限量毛巾發送時間將提早至8點開始，預計9點舉行升旗儀式。

民政局指出，元旦升旗典禮將在新北市政府前的市民廣場舉行，考量天候狀況可能降雨，原本預計8點半起送出限量3000條「牽起我們的好日子」運動毛巾，明天將提前至8點開始發送，現場規劃排隊區，請民眾依序排隊領取，每人限領1條，送完為止。

民政局表示，1月1日上午8點起將由新北市警察樂隊、八里中東肚皮舞團、雙溪森巴阿嬤、瑞芳天上社區舞蹈團帶來精彩表演，9點起由市長侯友宜帶領全體市民舉行升旗典禮，9點10分進行毛巾健身操運動。

另外，「新北好農元旦市集」維持原先9點在市府西側1樓大廳舉行，現場有12個攤位展售新北市特色農特產品，呼籲民眾支持在地小農，從2019年開始的第1天「動健康也吃健康」，活動流程同步在民政局官網更新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/