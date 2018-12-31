元旦起免費看台中花博 「專用通道」準備好了！

2018-12-31 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任即宣布台中市民及新住民參觀花博免費，全國12歲以下兒童也免費，新制明天即將上路，新聞局長吳皇昇今天上午至后里馬場園區視察了解準備狀況，目前台中市民、新住民及12歲以下兒童「專用通道」已安排妥當，強調「一切沒有問題」；不過，2018年最後一天，還是有民眾提前帶著12歲以下兒童想免費進場，結果被擋在門外。

元旦連假第3天，花博后里馬場園區今天一早就湧進大批參觀民眾，花舞館前大排長龍，馬術競技場也一位難求，主辦單位不斷透過廣播表示，馬術表演參觀人數已滿，呼籲民眾不要再進入。

因台中市民及新住民，還有全國12歲以下兒童，元旦起看花博免費，新聞局長吳皇昇今天上午前往后里馬場園區視察相關單位準備情形，市府在馬場入口處已設好「台中市民通道」標誌，台中市民、新住民及全國12歲以下兒童只要走該通道入園即可。

外界質疑市民、新住民及12歲以下兒童都擠在同一處通道，還要證件驗明身份，會不會造成阻塞？吳皇昇表示，市民或12歲以下兒童只是驗身份證或健保卡，應該很快，新住民只要備妥居留證即可，不會有問題。

不過，還是有民眾搞不清楚狀況，今天帶著12歲以下、6歲以上的兒童準備免費入場，結果被擋在門外，要求購票才能進場。因為新制元旦才起跑，元旦前，6歲以上兒童還是要買票才能入場，民眾只好乖乖回頭買票再進場。

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