中市推智能小幫手 讓你掌握花博場館動態

2018-12-31 12:40

〔記者張菁雅／台中報導〕明年1月1日起，台中市民、新住民及全球12歲以下兒童可免費參觀花博，花博園區預計將湧入大量人潮，台中市政府同步推出「line@2018台中花博」智能小幫手服務，可即時提供園區各場館等待時間、最近現場排隊人潮照片等，讓參觀民眾掌握展館動態。

因應台中花博免費參觀新措施自元旦上路，市府將在花博園區入口設置專用通道，上方標示「台中市民通道」等文字，包括台中市民、新住民、12歲以下不分國籍的兒童，只要分別出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，均可免費入園。

另外，免費措施將帶來大量參觀人潮，為節省民眾排隊進入場館參觀的時間，「line@2018台中花博」智能小幫手服務也自元旦起上線。市府資訊中心表示，

「line@2018台中花博」智能小幫手不僅即時提供場館等待時間、最近現場排隊人潮照片等；當排隊時間較長時，還可以開啟排隊人數提醒，當等待時間變短時，小幫手就會即時通知，參觀民眾可藉此隨時掌握各場館人潮動態，聰明逛花博。

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