增設2部發電機 彌陀抽水站防汛再升級

2018-12-31 12:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄彌陀區文安社區遇豪大雨加上滿潮，常因抽水速度不及，造成低窪處淹水，經立委邱志偉爭取，經濟部水利署同意在東三、東四抽水機房各增設1部500kw發電機，明年（108年）2月開工，可望趕在汛期前完工，避免抽水機房因台電停電無法啟動窘境。

高市水利局表示，彌陀區東三、東四抽水站運轉迄今已22年，站內抽水機組和設備老舊，抽水效率不佳，立委邱志偉曾協助高市府分別於2013、2015年間向水利署成功爭取到5000多萬元經費，完成「東三、東四抽水站集水箱涵」及「老舊抽水設備更新工程」，完成設備汰換及周邊排水系統改善。

日前提報108年度擬辦應急工程，在邱立委的協助下，水利署同意於東三、東四抽水機房分別增設1部500kw發電機，所需工程經費約1560萬元，目前辦理細部設計，預計明年2月開工，可望趕在汛期前完工。

邱志偉表示，彌陀是北高雄重要養殖漁業生產地區，水利建設攸關當地產業和居民生命安全，抽水設備更新再升級，將可大幅改善文安社區低窪積淹水問題。

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