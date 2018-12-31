扶輪社贈冰箱設備 助苗北慈暉協會愛心接力

2018-12-31 12:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣社團法人苗北慈暉關懷協會為新創慈善協會，成立至今不到2年，致力於服務身障弱勢族群，但由於各項經費有限，缺乏硬體設備，使得許多募集的物資無法妥善保存，近期透過資源連結，獲得國際扶輪3481地區耀東網路扶輪社等7家扶輪社合資8萬元捐贈冰箱設備，讓愛心得以接力永續。

國際扶輪3481地區耀東網路扶輪社社長林正諺表示，透過公益網站得知苗北慈暉關懷協會亟需冰箱設備，予以保存食物使用，於是號召友社出錢出力，一口氣幫忙買了全新的冷藏櫃及冷凍櫃各1台，同時額外再提供5張長桌供協會教學、辦公多用途使用，也盼藉此拋磚引玉。

苗北慈暉關懷協會理事長徐禮安說，該會於2017年3月創立至今，主要服務身障弱勢族群，協助他們透過多方學習，成長茁壯，在各方的認同支持下，會員數從30多人成長到50多人，目前協會正積極籌募日間照顧服務基金，希望擴大服務對象，也非常感謝7家扶輪社慷慨解囊。

苗北慈暉關懷協會強調，往後將關懷資源連結到學校及其他社福單位，讓更多需要協助及關懷的家庭，藉由該會的服務，提升生活品質及心靈成長。

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