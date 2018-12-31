未訂性騷擾防治措施 衛武營國家藝文中心挨罰10萬

2018-12-31 11:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市府勞工局公布第4季違反性平業者名單，衛武營國家藝術文化中心因未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，國家藝術殿堂也上榜遭罰10萬元，另還是有店家徵才刊登「女性」及「限男性」等字眼，慘遭重罰15萬至30萬元。

勞工局於今年終前公告第4季開罰名單，包括嘉志國際和食頤企業社，因刊登招募廣告分別登載「女性」及「限男性」，妨礙特定性別求職者的應徵機會，依事業單位規模及影響勞工人數，分別開罰30萬元、15萬元，業者雖採取行政訴願，勞工局仍維持原裁罰內容。

此外，衛武營國家藝術文化中心疑因行政疏忽，未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，同時在工作場所公開揭示，勞工局也開罰10萬元；健康快樂食品公司未依法給足員工陪產假，也被檢舉稽查屬實，勞工局開單裁罰2萬元。

勞工局表示，性別工作平等法明定，聘僱勞工30人以上之雇主，應訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，並在工作場所公開揭示，明確課予雇主防治性騷擾的責任，勞動部亦頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，雇主務必遵守。

為保障國民就業機會平等，雇主不得用性別、年齡、星座、血型等為招募條件；對需請陪產假（5天）、產檢假（5天）的勞工，雇主應准予，勞工可於配偶分娩當日及其前後合計15天期間內，擇其中5天請陪產假，勞工局提醒業者，如違反性別工作平等法規定，將被處2萬至150萬元罰鍰，並公布姓名或事業單位名稱、負責人姓名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/