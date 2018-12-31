追星！今晚跨年夜 這些藝人來彰化…

2018-12-31 10:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是2018年最後1天，深夜12點將揮別2018年迎向2019年，彰化縣2場跨年晚會活動都以倒數跨年為壓軸，壓軸上場前精彩節目不間斷，兩場晚會都有實力派藝人獻唱，彰化市場次更有約120秒煙火秀，還穿插會讓人驚喜連連的摸彩節目，想有表演可看又有試手氣搏大獎的機運，今晚來彰化就對了！

跨年活動要炒熱氣氛，一定少不了藝人歌舞表演，由彰化市公所主辦「豬年」跨年晚會今晚6點20分登場，活動會場在彰化市成功社區活動中心前旭光西路，受邀藝人包括黃妃、吳申梅、金志遙、林采欣、李子森、一綾、邱賢桂，除此之外，還有社區、學校、舞團與樂團等輪番上場演出。

由大村鄉公所主辦跨年聯歡晚會，今晚9點在大村鄉火車站西側廣場登場，邀請藝人歌手、電視演員，包括小陳一郎、廖雷、小豬哥亮、林芷薇、林珮君、林玉紫、高瑞屏、紫君、黑支、蔡義德、方千玉。

主辦單位歡迎民眾今晚一起來倒數跨年，用快樂的心情揮別今年生肖「狗年」，迎接明年生肖「豬年」喜事、財運旺旺來！

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