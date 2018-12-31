比悲傷更悲傷的故事... 他浪漫求婚但藏好的戒指卻不見了

2018-12-31 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在求婚時總會給另一半準備意想不到的驚喜，不過來自屏東的他卻是樂極生悲，事先在公園路邊將裝有戒指的紙袋用土蓋住，到場準備求婚時卻發現紙袋不翼而飛，朋友幫他私訊臉書社團「屏東小鎮資訊」小編，希望能幫他貼出協尋文，許多網友看了都感嘆：「比悲傷更悲傷的故事。」

臉書社團「屏東小鎮資訊」昨晚貼出一張臉書訊息截圖，內容寫到1名網友請求幫忙，指出朋友在屏東公園池塘邊準備跟女友求婚，他事前將戒指放在小紙袋裡，並藏在池邊椅子邊用土蓋住，結果到場後才發現東西不見了，報警調閱監視器後，因為市發現場人來人往，無法確定紙袋到底被誰拿走，希望網友能幫幫忙，讓戒指早日回歸到失主手中。

許多網友看到悲慘經驗，紛紛留言表示：「比悲傷更悲傷的故事」、「偶像劇看太多就會變悲劇。」、「看來還不是娶某的時候～」，不過也有人提醒，可能是被清潔人員當垃圾收走，也有可能是記錯位子，因為公園長椅看起來相似度頗高。

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