午後國道北上將湧車潮 這9路段恐塞爆

2018-12-31 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕元旦連假進入第3天，交通部高速公路局指出，午後國道北上車流將陸續增加，行車時間可能比平日多3、4倍，其中國道5號北上車流恐塞10小時，行車時間將達7倍之多。

高公局表示，目前國道全線車流大致順暢，北高行車時間約215分鐘，提醒用路人氣象預報顯示全台多數地區天氣不佳，呼籲雨天行車務必與前車保持足夠之安全車距，預估今（31日）國道總延車公里將達110百萬車公里，午後北上車流將明顯增加，其中9處國道路段容易出現壅塞狀況，建議用路人，多利用替代道路，避開易塞路段。

其中國道5號北上預測從午後開始塞到晚間10點以後，該路段將從下午2點開始實施高乘載管制。

高公局預測，午後國道最易壅塞時段及路段如下：

國道1號：下午3時至晚上9時，北上西螺-埔鹽系統；下午3時至晚上9時，北上南屯-后里；下午3時至晚上10時，新竹系統-竹北，行車時間都是平日4倍。

國道3號：下午4時至晚上8時，北上關西-大溪、北上大山-香山，行車時間都是平日4倍；北上竹山-中興、北上霧峰系統-霧峰，行車時間都是平日3倍。

國道5號：中午12時至晚上10時，北上頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間為平日7倍。

國道6號：下午4時至晚上7時，西向舊正-霧峰系統，行車時間為平日3倍。

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