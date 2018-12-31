今明氣溫小幅回升 吳德榮：濕冷天氣維持至週四

2018-12-31 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕由於冷氣團持續小幅減弱，今日北台灣地區溫度小幅回升，但仍維持濕冷，氣象專家吳德榮表示，北台灣的濕冷天氣將維持至週四（1/3），直到週五（1/4）天氣才會好轉，大幅回暖。

吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，隨著冷空氣持續小幅減弱，北台灣溫度今天略為回升至15至17度，明日再回升1度左右，但仍會維持濕冷天氣，其他地區全天也將維持偏涼微冷。

吳德榮進一步表示，桃園以北地區及東半部今、明兩天會有局部降雨，民眾若要參加跨年活動，應注意保暖、攜帶雨具；至於中部、南部地區，雲量會稍微增多，局部山區有零星飄雨的機率，平地則影響不大，但出外參加跨年活動仍須注意保暖。

吳德榮說，週三、四（1/2、1/3）華南地帶移入的雲系增多，桃園以北、東半部的降雨會更加明顯，中南部雲量增多、有局部短暫雨的機率。氣溫方面，北台灣會逐日略升，但仍維持濕冷，其他地區也將維持早晚偏涼。

吳德榮指出，直到週五、六（1/4、1/5）東北風減弱，天氣才會放晴並大幅回暖，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率。但週日（1/6）隨著另一波東北季風南下，北台灣、東部天氣將再度轉為濕冷。

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