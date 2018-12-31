到太平山迎曙光 送限量版翠峰湖日出書籤

2018-12-31 08:59

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭人氣景點太平山國家森林遊樂區，迎接新年第一道曙光，明天提早到凌晨3點對外開放，入園遊客將獲贈太平山2019年限量版翠峰湖日出書籤，作為專屬紀念的經典收藏。

宜蘭連日來陰雨綿綿，太平山迎曙光活動照常舉行，海拔2000公尺的太平山園區，元旦連假期間，氣溫剩下個位數，遊客不畏低溫，到鳩之澤泡溫泉、搭蹦蹦車、走步道，人潮絡繹不絕，昨天入園人數超過4000人次，有些人明天要起個大早，參加迎曙光重頭戲。

氣象局資料顯示，太平山元旦日出時間預估上午6點半到6點50分之間，園方建議4個太平山限定美景：太平山莊觀景台及蹦蹦車車站月台觀賞「三星山日出」，翠峰景觀道路14公里處觀景台觀賞「雲海日出」，翠峰湖環山步道3公里處觀日平台觀賞「雲海日出」，望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

翠峰景觀道路明天凌晨3點到上午9點實施「時段單向通行」管制措施，6點半後禁止車輛進入，8點前限制車輛從翠峰湖開回太平山莊，9點後自由通行。

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