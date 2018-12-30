用破球場練習 北斗萬來國小拿4座直排輪全國冠軍

2018-12-30 23:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮萬來國小二年級學童林哲睿、三年級學童鄭秉旭酷愛溜直排輪，可是就讀學校無法提供完整的場地練習，只能早起到校，利用校內地面滿佈裂痕的籃球場練習，兩人克服學習環境惡劣，在今年全國中正盃溜冰錦標賽，奪得3項低年級組金牌與1面中年級金牌，成績不俗。萬來國小校長陳彥龍表示，學生們不屈服環境，挑戰自我，成功更受肯定。

林哲睿與鄭秉旭因為興趣，從幼稚園開始學習直排輪，以為平衡感不錯的他們參加比賽卻被慘電，為了精益求精，兩人從去年開始，每週3天到彰化市求名師，不過面對都會同儕的競爭壓力，好幾度被嚇到哭，於是兩人決定每天互揪提早6點半到校，利用學校的籃球場練習，只是球場PU地板龜裂不已，總是一邊練習一邊閃避障礙，教練李宗聯看了也大受感動，每週花1天時間到萬來國小指導，苦訓1年多，成績終於突飛猛進。

「鄉下小孩定性夠！」李宗聯說，林哲睿與鄭秉旭不只有潛力，也很認真，他們總是把握每次練習機會，不會趁機摸魚，沒說喝水也不敢喝水，與現在學童一放鬆就想玩手機心態不一樣。

陳彥龍說，學校真的撿到寶！北斗鎮學童學習直排輪風氣旺盛，不過苦無專業場地，學童參加只屬休閒玩票性質，沒想到今年中正盃溜冰錦標賽，林哲睿獲得單腳S、雙腳S與前溜交叉金牌，鄭秉旭也獲得單腳S冠軍，代表地方學童其實潛力無限，這次成績希望能獲地方政府重視，增建專業球場，栽培更多溜冰高手。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/