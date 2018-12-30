冷氣團「催」紅 石門水庫元旦連假前2天攬客逾2萬

2018-12-30 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕冷氣團襲台，北部氣溫持續下探，從桃園市大溪區一路開車上復興區拉拉山，北橫沿線都有變色葉植物可欣賞，綿延的山巒，彷彿是一幅天然的畫布，色彩變化萬千，時值元旦連假期間，前往石門水庫或至更高海拔上山朝聖，可得把握機會；據北區水資源局統計，元旦4天連假才開始2天，前往石門水庫入園遊客已超過2萬人次，光是入園清潔費收入就34萬元，也算為北水局帶來一筆觀光收入。

石門水庫栽種楓、槭樹約有3000棵，每年12月楓紅季節，水庫園區轉紅到滿山染紅，楓紅層層，美不勝收，為北部地區賞楓的熱門景點之一，今年受到暖冬影響，園區葉片直到12月下旬在冷氣團助陣下翻紅，形成黃綠紅的景色。不過，因為受到山區降雨明顯影響，石門水庫高線沿線的楓樹及槭林公園的楓葉，紅的快也掉了大半，留下滿地「楓」情。

市府風景區管理處表示，從大溪北橫沿線慈湖停車場有一整排楓香已經變色，往更高的海拔走，緊接石門水庫之後，復興角板山行館園內種植約100棵青楓，從北橫轉進115線往小烏來風景區的路上，臨崖邊種了約300棵楓香，進入小烏來還有櫸木、台灣欒樹等變色葉植物可欣賞。

另外，車行至復興後山榮華大壩的對面山頭以及在巴陵大橋附近或從北橫轉進往三光的113線或上下巴陵的116線，也有野生櫸木、楓香、烏臼等變色葉植物，隨著時序也即將轉為「黃綠紅」的美景；此外，從拉拉山旅遊服務中心走下，順道可走訪蝴蝶館、甲蟲館、闊葉樹林館、地質館等景點。

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