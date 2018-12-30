賴神娶媳菜單曝光 這兩道菜是飯店喜宴必點款

2018-12-30 22:02

〔記者王捷／台南報導〕行政院長賴清德娶媳受到民眾關注，新人一舉一動都是焦點，喜宴菜色有沒有山珍海味，也讓一般消費者好奇。不過晶英酒店指出，這次喜宴賴揆選擇平實的基本款，每位消費者都可以點得到，沒有特別的菜色，新人唯一的要求是為了環保不要有魚翅。而晶英喜宴菜的「必勝款」賴揆也有嘗到，分別是「大棗黨蔘燉烏雞」，還有「紅蟳蓮子蒸米糕」兩道都是中餐主廚盧偉強的功夫菜。

晶英酒店的喜宴菜，強調食材新鮮、不用化學原料，業者自信說，會這麼多人來晶英是有原因的，尤其「雞湯」、「米糕」兩道菜雖然看上去普通，卻是宴客的兩道必勝款。

從香港來善於煲湯的中餐主廚盧偉強說，烏骨雞湯分為兩個層次，因為湯底是用老母雞熬出，另外放入川燙過的烏骨雞一起煲，每隻烏骨雞重約1.6公斤，太大會讓湯汁太少、太小湯汁多味道就不好，因此要嚴格控制重量。

烏骨雞湯受歡迎，除了味道好，還因為雞湯有台語「起家」的意思，而湯內的大顆紅棗有早生貴子的寓意，是相當具有喜氣的一道菜。

另外米糕在喜宴菜上也常見，盧偉強說，紅蟳米糕選用七股紅蟳，在糯米、香菇、魷魚與調味料經過爆香後，將紅蟳與米糕一起蒸，讓米糕帶有紅蟳鮮甜，這道料理最難的是在爆香的技巧，要讓每顆糯米都吸到調味湯汁，因此每鍋都是爆香固定的分量，每一桌消費者都是貴賓，而每一桌吃到的菜色味道都相同，也不會因人而異。

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