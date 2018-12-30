下殺350住宿「紅海」？ 業者懶得回應：已經中很多槍了

2018-12-30 22:22

〔記者王捷／台南報導〕網傳「韓流」效應後，高雄觀光起色，但台南旅宿業殺成一片「紅海」，甚至一間平價飯店還四百元有找，這樣的消息讓星級飯店業者笑稱，每種飯店都有各自的客群，怎能以肉燥飯比牛排，一竿子打翻旅宿業市場？被點名的百元平價飯店也說，根本沒這回事，已經中了很多次槍，真是無妄之災。

台南觀光業興盛，台南飯店業者指出，不受中國客興衰影響，一直以來就是靠國內旅遊讓台南成為觀光城市。也有業者指出，星級酒店不用說連假，甚至連平常假日都客滿，之前台南寶可夢活動、選舉返鄉活動，部分飯店來不及推出折扣活動就客滿。

台南市五星飯店香格里拉酒店指出，依台南目前的旅遊狀況，星級飯店不可能出現削價競爭的情形，因為這樣會降低品質，每間飯店都有各自的特色與客群。

其中一間星級飯店業者指責，用平價飯店的價格評估台南的觀光狀況是不公平的，這樣的比較是用肉燥飯比牛排，平價飯店也有市場需求，但怎麼能用平價飯店與星級飯店相比，然後稱台南旅宿業陷入紅海？

事實上遭點名的平價飯店在跨年連假也是一房難求，網友臨時要找房過夜，還發現住房價上漲到4000多元，而平價飯店業者也出面澄清，曾經住房價有到350元，但是房價是浮動的，該飯店已經中槍很多次，但哪一次有出面澄清？會將消息告知法務。

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