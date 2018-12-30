週一北部仍下雨！跨年夜下探14度 挑「上風處」看煙火

2018-12-30 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明迎風面北部、東北部持續降雨，且易有局部大雨，清晨及深夜低溫僅14至16度。跨年夜各地風向都是東北風到偏北風為主，若想要觀看煙火建議可往「上風處」尋找地點。

中央氣象局預報，今（30日）晚起受東北季風及隨著南方雲系北移影響，明迎風面北部、東北部仍持續降雨，且有局部大雨的可能，外出跨年需攜帶雨具。東部地區易有短暫雨，中南部及東南部則為雲量偏多，偶爾有小飄雨。

天氣風險公司預報，跨年夜各地風向都是東北風到偏北風為主，民眾想觀看煙火可往上風處尋找地點。另外，原先預測在菲律賓東南方海面出現的熱帶性低氣壓、有機會趕上跨年前成為今年第30號颱風「帕布」，昨環流結構已顯著減弱，但不排除形成颱風的時間延後，可能成為明年的第1號颱風。

溫度方面，明北部白天高溫為15至16度，中南部、東南部高溫可達23至26度。清晨及深夜中部以北、東北部低溫約14至16度，東部、東南部及南部為17、18度，提醒民眾需做好保暖工作。

紫外線方面，明台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣均為指數2的「低量級」，其餘地區為指數3至4的「中量級」。

空氣品質方面，明雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「普通」等級，其餘地區皆為「良好」等級。

另外，明東北風仍偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，提醒前往海邊活動的民眾注意自身安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/