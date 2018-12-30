保健》跨年夜又濕又冷 「這些部位」要特別保暖！

2018-12-30 19:24

〔記者林惠琴／台北報導〕許多民眾準備開心迎接2019年，跨年夜卻可能又濕又冷，衛福部國健署提醒，民眾可採洋蔥式穿衣法，尤其注意頭頸部與四肢末端的保暖，同時因應濕冷天氣，可選擇搭配防滑鞋或具有防濕與防風功能等外套

衛福部國健署慢性疾病防治組長賈淑麗提醒，夜間與清晨前是氣溫最低時段，民眾參與戶外跨年，除了穿著禦寒衣物外，更要注意頭頸部與四肢末端的保暖，可利用帽子、口罩、圍巾、手套與襪子等工具，若天氣濕冷可再搭配防滑鞋。

賈淑麗也建議，可採用洋蔥式的多層次穿衣法，方便隨著溫度變化穿脫衣物，且因應雨天，最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套。

國健署長王英偉則強調，家中若有65歲以上長者，當氣溫持續降低時，更要特別關照，可能因為年齡與高血壓、高血脂、高血糖等三高因素，導致周邊血液循環與神經肌肉系統對環境反應較遲緩，必須注意保暖，補充足夠熱食與水分。不過，除了注意保暖外，也要定期量測血壓、做好監測，並且規律服藥、定期回診與飲食控制。

王英偉指出，在濕冷天氣，長者應儘量減少外出，或者穿著防滑鞋、結伴而行，以免增加跌倒、前臂骨折、頭部與髖骨骨折的風險。

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