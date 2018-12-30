「神獸島」又創紀錄 「長吻真海豚」魂斷金門

2018-12-30 19:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡隊今天表示，罕見的保育類動物「長吻真海豚」首度在金門現身，可惜已無生命跡象；鯨豚整體外觀大致良好，死因不明，將交研究單位處理。

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊表示，第1巡邏站29日在金沙鎮大地岸際巡邏，發現這隻死亡鯨豚，長約203公分、寬約22公分，外觀大致良好，下腹有部份挫傷，死亡原因不明。

岸巡隊通報中華鯨豚協會、金門縣政府及動植物金門檢疫站，經縣府農林科長鐘立偉比對，應屬相當罕見的「長吻真海豚」。台灣本島僅東北部的宜蘭海域有紀錄，金門在最近幾年沒有相關的通報紀錄。

鐘立偉說，長吻真海豚屬保育類動物，但相關資料非常少，就連國際自然及自然資源保育聯盟（IUCN），也將其列在「資料不足」的部分。

長期在第一線從事鯨豚救援工作的中華鯨豚協會專家郭祥廈說，10幾年的工作經驗裡，大概只看過1次是活體，其它5次都是死亡的個體；當他看到此次金門發現的鯨豚魚體照片，不禁表示「牠太瘦了」，研判可能在海上就已死亡再漂到金門岸際。

鐘立偉指出，長吻真海豚也稱繁齒海豚 主要食物為魚與烏賊，喜歡成群結隊，為所有鯨豚類中群居性最顯著者，常見的族群大概在10到500隻，最多可超過1000隻；十分有活力，時常會聽到其鳴叫，在水面跳躍、翻騰，喜歡與船隻同行；通常出現在水溫攝氏10至28度、水深180公尺以內的外海。

金門7月底至11月，陸續發現6隻保育類動物綠蠵龜，數量創歷年之最；12月初發現世界體型最大的革龜陳屍海濱，這次又在海邊發現罕見的保育類動物長吻真海豚，雖然只是屍體，但對於只有念書時期從課本看見照片的相關工作人員，能現場直擊這些「神獸」，有人認為「值了」，金門快成了「神獸島」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/