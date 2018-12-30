霧峰落羽松秘境 搭配波斯菊花海呈現新風貌

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區北岸路旁種植的數百棵落羽松，隨著季節變化呈現綠、橙、紅交錯的景象，讓人彷彿置身歐洲風景中，近年成為霧峰爆紅景點，每年都吸引眾多民眾前來朝聖，不過今年落羽松林景色變化不若往年豐富，數量也比往年減少，所幸一旁農田灑下的波斯菊已經盛開，搭配後方落羽松，呈現另一番田園風貌。
霧峰區中正路轉進北岸路約5、600公尺處，有塊私人田地種了約3、400棵落羽松，入冬後，原本像羽狀的綠葉在落葉前變成紅褐色，紅、黃、綠交錯宛如畫布，再搭配藍天背景，相當漂亮，4年前有人在臉書分享後爆紅，成為霧峰落羽松秘境。
近年每到冬天落羽松開始變裝，就會吸引許多民眾來拍照，甚至還有新人來拍婚紗照，就連畢業生也來取景留念，不過記者近日走訪該片落羽松林，發現今年變裝景致不若往年，靠近北岸路的一側已經變枯黃，靠近國道六號的一側，則是整排都還是翠綠的葉子，且整片落羽松林數量看起來也明顯變少。
此外，之前民眾最喜歡穿梭在樹底下，拍攝光影穿透樹葉的景色，不過今年每棵落羽松樹幹四周都架上竹竿支撐，民眾恐怕無法像往年一樣自由在落羽松林裡穿梭拍照。
所幸，霧峰區農會在市府補助下，今年提供波斯菊種子給農民當景觀綠肥，靠近北岸路旁的農田，農民灑下的波斯菊都已經盛開，粉紅色的花海襯托後方的落羽松林，呈現另一番的風貌，也讓想來取景拍照的民眾不至敗興而歸。
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霧峰落羽松秘境，今年至今景色變化不若往年豐富，靠近國道六號的一側，整排都還是翠綠的葉子。（記者陳建志攝）
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霧峰北岸路旁落羽松秘境，今年樹幹四周都架起竹竿，民眾無法像往年一樣穿梭在樹下拍照。（記者陳建志攝）
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