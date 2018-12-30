鬼門關前走一回 他決定開一間素食餐廳

2018-12-30 20:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化市長林世賢哥哥林亮暉，經營事業有成，未料多年前一次醫療失誤，差點喪命，身體復原後，他決定開一家素食餐廳還願，每天提供二百道純素食材，讓消費者減少吃肉，一同珍惜生命。餐廳內他還建置無障礙設施，提供行動不便朋友友善用餐，同時邀請脊髓損傷協會口足畫家作品展示，讓民眾用餐也能賞畫，飽足腸胃與心靈。林亮暉說，讓餐廳提供多元化用途，盼盡一份社會責任。

林亮暉表示，他長期學佛、茹素，也積極推廣素食，因此心中一直有在彰化成立大型素食餐廳的意願，可是苦無有經驗主廚而無法成行，前年一次腹痛就診，醫生疑似誤診下兩次開刀急救卻差點喪命，復原後成立素食餐廳的念頭又浮現，去年在因緣巧合下，結識了在台中開素食店的業者，兩人對於茹素可減緩全球暖化及減少二氧化碳排放理念一拍即合，於是成立起緣百匯蔬果素食餐廳。

林亮暉說，本身經營長照與幼兒教育事業，因此特別重視行動不便消費者，餐廳廁所、電梯、走道都建構無障礙措施，連食材平台都降低設計，方便行動不便者夾取，也利用牆面寬敞空間，展示脊髓損傷協會口足畫家作品等，讓消費者入內用餐飽足腸胃，也能豐富心靈。

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