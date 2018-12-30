宜科擬開放量產與產業類別 新環評最快6月送環署

2018-12-30 20:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］籌設至今已13年的宜蘭科學園區，因廠商進駐率低遭批為蚊子園區，宜蘭縣政府爭取園區開放量產及產業類別來吸引投資，但全案送環保署審查後，因環評委員要求重作環評而延宕；新竹科學園區管理局指出，上個月已依環評委員要求，將新環評發包，經費約1600萬元，最快6月就能再度送審。

宜蘭科學園區是新竹科學園區管理局管轄，總開發經費約92.84億元，占地70.8公頃，建廠用地34.82公頃，1公頃用以興建標準廠房，現園區土地已出租約2公頃，出租率約6％，是竹科管轄園區中最低，現階段已核准18家廠商進駐，有12家開始營運，但其中9家是進駐標準廠房。

園區2005年籌設至今，因環評規定不得從事量產行為，以及進駐廠商類別僅限通訊知識、數位內容及研發相關產業等限制，讓多數潛在進駐廠商卻步，園區因此長年空蕩蕩，綠地比建築多，遭地方批評為蚊子園區。

有鑑於此，宜蘭縣政府爭取園區能在污染總量不變的情況下開放量產，並多開放生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統以及綠能5種產業類別進駐，藉此吸引廠商投資；新竹科學園區管理局規劃後，今年6月將全案環境差異分析報告，送往環評委員會審查，卻因環評委員認為開放量產恐增加汙染量，而退回還差，要求管理局重作環評再審。

竹科管理局遂於11月將環評案發包，共斥資1600萬元，預計最快明年4月完成環評，6月就能送環保署審查；新竹科學園區管理局副局長許增如說，環評將補充園區開放量產及產業類別後的健康風險調查，平日竹科管理局就有針對宜科園區做相關監測，其它環評所需的監測資料，大致備齊。

許增如指出，現階段有兩家潛在廠商等待進駐園區，只要環評送審通過，就有機會提升宜科的進駐率，現今多數廠商不會把研發廠房與生產廠房分開，如果宜科一直無法適度量產，讓廠商可以興建生產廠房，會嚴重影響進駐意願，竹科管理局一定會全力爭取，讓新的環評能順利通過。

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