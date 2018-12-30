基隆跨年晚會西3倉庫登場 接駁公車至元旦凌晨2點30分

2018-12-30 18:34

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市跨年晚會將於明天晚上8點起在西3倉庫旁停車場登場，市府已完成相關交通管制及接駁規劃，共加開23輛加班車及接駁專車，在元旦凌晨2點30分前提供載運服務。

明晚的跨年晚會邀請到「老王樂隊」、「台客電力公司」、「八十八顆芭樂籽」、「滅火器」等獨立樂團參與演出，最後由「董事長樂團」壓軸陪伴民眾一同倒數，伴隨著煙火及船笛噴水秀，為2018年劃下完美句點。

市府表示，為方便參加跨年活動民眾返家，市公車與台鐵、國道客運都有加開班車疏運，14條市公車路線於元旦0點40分起，於公車總站周邊視現場情況發車，火車則於元旦0點40分增開1班基隆至樹林區間車。

配合元旦升旗與台北市晚會也有接駁車

而配合台北市跨年晚會，台鐵加開1160台北到基隆區間車，預計元旦1點20分從台北站開車，2點3分抵達基隆；國光客運自0點起至2點，在台北車站國光客運站加派疏運車輛，達40人即發車；基隆市公車也會配合台鐵及國光客運加班車抵達基隆的時間，另開9輛接駁專車疏運。

元旦基隆潮境公園升旗典禮活動，則是自當天凌晨4點30分起，於基隆各行政區加開1至2班免費接駁專車到潮境公園；回程則是上午8點碧水巷站（海科館）發車原路返還，相關疏運措施公告於基隆市公車處網站。

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