彰化第1間公立雙語學校體驗營報名結束 就讀中籤率‧‧‧

2018-12-30 20:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕只招收80人，光體驗營報名就來137人！彰化縣第一間公立雙語學校「鹿江國際中小學」，有意就讀學生必須報名參加體驗營，營隊報名已經結束，共有137人完成報名，整體中籤率約為58%；不論是鹿港保障名額或是縣內生名額，中籤率都超過5成！

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，體驗營的招收名額上限是額360人，報名截止共有137人完成報名，只有參加體驗營的學生，才有資格獲得抽籤權。

黃俊偉說，由於報名體驗營的學生必須上傳影片，內容是1分鐘用英文自我介紹，以及2分鐘用中文說明對鹿港傳統文化的想法，從上傳影片來看，可以發現學生真是多才多藝，不只是用說的來自我介紹，還會親自表演一段。

鹿江國際中小學將在2019年8月招收國一新生，總共招收5班，每班16人，也就是招收國一新生80人，因為是實驗雙語學校，依據實驗教育法的精神，不必採用傳統9年國教的學區制，其中設籍鹿港保障名額45人，其餘35人招收鹿港以外、設籍彰化縣的學生，有意就讀學生將採取抽籤制。

從報名資料來看，仍以就讀鹿港鎮國小的居多數，來自和美、彰化市、福興、秀水、員林、社頭、二林等地也都有，還有就讀其它縣市國小的學生；連就讀私立小學、在家自學者也都來報名，報名相當熱烈；無論是鹿港保障名額，或是縣內生部分，中籤率都有超過5成。

鹿江中小學的國中部，每星期有11堂英語課程，其中3堂課是台灣英語師資，8堂課是外師，外師上英語課程，則採全美語教學；台灣師資會用中、英雙語來授課。

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