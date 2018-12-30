百棵櫻花移回 新竹公園櫻花季明年回歸重現！

2018-12-30 19:45

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹公園的櫻花回來了！因新竹公園跨域亮點再生計畫工程而暫移他處的櫻花，最近已陸續移回，包括大階梯、麗池園林和圓形廣場及兒童探索區，共移回100棵櫻花，市府城銷處表示，最近天氣溼冷，適合櫻花移植，預計再10天，就能完成櫻花移植作業，明年3月將重現新竹公園櫻花盛開美景。

市府城銷處表示，去年新竹公園封園進行跨域改造工程，因工程需要，移植約一百棵櫻花移到動物園及圓形廣場附近，隨著新竹公園跨域再生工程陸續完工啟用，市府也選在冬至前後較溼冷的季節移回櫻花，預計移回100顆櫻花，並移到大階梯及圓形廣場等處，其中大階梯有47棵、麗池園林有12棵、麗池周邊移植7棵、Livehouse移植1棵、圓形廣場移植12棵、兒童探索區即孔廟後面則移回21棵。

城銷處副處長林正光說，移回的櫻花品種包括最大宗河津櫻75棵、富士櫻5棵、大島櫻1棵、吉野櫻3櫻和16棵山櫻，目前已移得差不多，預計再10天就會完成移植作業。

林正光說，此次移植的櫻花平均1米到1.5米高，大多是人工挖穴移植，大階梯的櫻花已完成移植，明年3月將重現櫻花盛開美景，市民也能到新竹公園欣賞河津櫻及富士櫻等各種櫻花綻放美姿，且會透過燈光，讓夜晚賞夜櫻別有一番風貌。

林正光說，先前市民曾質疑櫻花移走後回不來，但櫻花移植需視天候及季節，此時才是適合櫻花移植季節，市府訂在近日進行櫻花移植，眼尖市民應已發現大多數的櫻花都移回來了，目前新竹公園約有850棵櫻花，櫻花生長情況良好，市府也與市民相約櫻花樹下，邀請市民3月時來新竹公園賞櫻，一起感受櫻花迎風飄落美景。

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