宛若台版歌喉讚 四校展演音樂劇成果

2018-12-30 19:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕第二屆新北市政府高中音樂劇校際聯賽今天登場，共有板橋高中、雙溪高中、樹林高中、三民高中等校演出，展現苦練長達一學期的結果，最後由樹林高中《打開學校作業的旅程》勇奪最佳音樂劇獎，成為最受矚目的音樂劇新秀。

樹林高中《打開學校作業的旅程》音樂劇作品，將校園生活的苦悶與歡樂，以活潑的肢體與音樂充分的表達，展現高中生青春的校園生活。

板橋高中《紙飛機》改編近年受台灣女高中生歡迎的小說《紙星星》，描繪一個女孩追夢的曲折歷程，並以紙飛機飛翔的意象貫穿全劇，在評審一致青睞下獲得最佳大膽獎；三民高中《夢想》因訓練過程特別用心培養合作默契，獲頒最佳戰鬥力獎；雙溪高中《逃獄的大象》發揮創作能力，突破既有框架，獲頒最佳有戲獎。

雙溪高中吳佳樺老師觀察，學生從對於這個課程的陌生、害怕，中間經歷無法突破的徬徨，到現在能樂在其中地投入，表示從劇本、肢體、音樂、舞蹈，到上台表現，都是很大的挑戰，對偏鄉的學生更是如此，但戲劇的精神就是鼓勵人以自己為起點、找到自我，而不是處處跟別人比較。

新北文化局專門委員陳春美也感謝專業工作者的帶領，讓新北市的藝文種子有機會在孩子心中深耕發芽，讓「有練有機會，青年音樂劇人才培育計畫」這個專案更顯意義非凡。

新北文化局和廣藝基金會共同舉辦「青年音樂劇人才培育計畫」，新北市政府教育局協辦，由專業音樂劇工作者吳彥霆、張雅筑、楊佩蓁、江宇雯、張尹紹及鄭慕岑等師資輪流駐校，指導唱歌、跳舞、寫故事，讓學生們從籌備、製作、到登台演出，呈現完整音樂劇。

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