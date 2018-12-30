國立澎湖科技大學 內垵沙灘完成沙景藝術創作

2018-12-30 19:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然連日來澎湖海象惡劣，但國立澎湖科技大學暨樂齡大學師生百餘人，仍在低溫強風下，趁著退潮之際，於澎湖內垵休憩園區的沙灘上，完成「2019迎新年」沙景藝術創作活動，為揮別2018留下美好的回憶。

國立澎湖科技大學近年來大力發展沙景藝術創作，鍾怡慧副教授協同空拍攝影同好，頂著9級強風帶領學生進行沙景藝術集體創作，以禪繞畫風與扇形圖騰為創作基底，結合大型幾何圖形，設計HAPPY NEW YEAR 2019沙灘賀年卡，並搶在海水漲潮之際，賦予內垵沙灘「2019迎新年」花開綻放的主視覺。

全程歷時2個小時完成；同時藉由攝影、錄影、縮時攝影、空拍等方式，捕捉不同角度與視野的創作影像，期以各種形式之影像傳播，見證澎湖冬天沙灘藝術創作之獨特性，讓澎湖在地居民與全世界看見澎湖冬天美麗的沙灘風貌。

鍾怡慧副教授表示，雖然9級強陣風不僅讓學生迎風創作備感辛苦，海水倒蝕的情況，更限制了沙灘畫布創作的面積，是歷年沙景藝術創作前所未有的體驗，也讓師生們深刻地感受到大自然的奧妙與奇特，更對大自然產生無比的敬畏之心。師生們共同齊心合作，在凜冽的強風與滔滔的浪花中完成「2019迎新年」沙景藝術創作，不僅象徵人類與大自然和諧共處的美好，並為即將到來的2019年許下展望與祝福。

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