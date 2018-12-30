三寶級技術！他被拍到移車還大停歪 網友：在停三小？

2018-12-30 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕有店家昨（29）日在臉書上發文抱怨，停在店門前的摩托車總是會被1名白色小客車駕駛挪移，且手段相當粗暴，網友也公認「停車技術有夠爛」、「三寶級停車技術」，畫面曝光引發熱議。

民眾將監視器畫面上傳到臉書社團「爆怨公社」，從中能見1輛白色小客車正在建築物前方倒退試圖停車，在快碰到後方機車時，駕駛下車連拖帶拉將機車移開5公尺，再回到駕駛座繼續停車，但他沒有把車與路邊貼齊，與路面上白線對照之下，車身歪得相當離譜，只見車主熄火、鎖車門後就離開現場。

PO文民眾對此指出，影片中男子並非首度出現如此行徑，「每一次都亂移我們家的機車就算了，還用拖的，真的看得很傻眼」，店家表示相當樂意提供店外空間給人停車，「也希望禮貌性留下聯絡方式」，先前在該車主車上留過提醒字條，不料「也只是看過就把紙條往車窗外丟」。

網友們認為該名車主「毫無停車技術可言」，「要停這樣幹嘛還要移車」，批評他的舉動相當不可理喻，也有網友留言表示「還以為他會重切停裡面一點，沒想到停這麼爛」、「感覺可以直接報警拖吊了」、「真的是吃到三寶飯」、「乾脆停到路中間算了」。

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