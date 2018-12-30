機場之戰！韓粉酸「桃機」是國際笑話 他：別唱衰台灣

2018-12-30 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇昨批評高雄市長韓國瑜最近提出「高屏國際大機場」的想法是「一場笑話」，不料卻遭韓粉回嗆「桃園機場才是國際笑話」，要他先管好桃園機場，否則沒資格來評論小港機場。對此，王浩宇今回應，桃園機場是被評為服務品質極佳的機場，請「韓粉不要唱衰台灣」。

王浩宇昨在臉書上以「高雄、屏東，需要夢幻機場嗎？」為題，指出若從運量去檢視韓國瑜高屏機場的可行性，就會發現這根本做不到，只是「一場笑話」，希望韓能在提出政策想法前先經過充分的思考與規劃。然而該文一發立刻引起許多韓國瑜的支持者反彈，反問他「你當選桃園關心高雄」？甚至還有韓粉回嗆，「桃園機場服務很爛才是國際笑話」，要王先管好桃機再來評論小港機場。

對此王浩宇今搬出數據回擊，他表示，根據全球最權威的Skytrax最佳機場調查，桃園機場從2011年的全球31名，進步到2018年全球排名第15，被評為服務品質極佳的機場。另外，桃園機場的軟硬體設備也名列前茅，如證照查驗服務世界第1、機場服務人員滿意程度世界第3、機場清潔全球第4等，種種成果都代表著台灣這幾年進步很多，反倒是韓粉「你們到底要唱衰台灣多久？」

王浩宇強調，公民本來就應該關心公共事務。他雖身為桃園市議員，但「韓國瑜提出的每一個政策我都認真看待，並用專業的角度去搜集資料進行可行性評估，並不是為反對而反對。」更何況若該政策真的是一個錯誤的政策，那麼其所浪費掉的錢，裡面也有他的納稅金。

王浩宇臉書全文

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