元旦連假台東現車潮 多良車站附近難停車

2018-12-30 17:05

［記者王秀亭／台東報導］元旦連續假期第二天，台東車潮湧現，南迴公路加津林、松子澗段、台東市中華大橋、十股綠色隧道等地因車道縮減，部分時段較為壅塞外，皆未出現大塞車情況。

縣警局交通隊表示，台東縣內各重要道路今天車潮較昨天明顯增加，尤其是往返台東縱谷、東海岸主要道路，台東市更生北路北上進入十股綠色隧道、台九乙線與台九線匯流處、中華大橋北端、南迴公路金崙大橋北端、加津林段等皆因道路縮減，在上午10時至12時北上車道都出現壅塞情況，主因是民眾出遊，傍晚則是道路縮減路段南下車道交通壅塞。

南迴公路部分，大武警分局指出，今天依舊是北上車道車流較多，其中多良火車站部分，因南迴鐵路電氣化工程施工，路邊停車車位大幅減少，有不少車輛佔用車道停車，影響行車空間及安全。

台東縣警局交通隊提醒，明天為跨年夜，也是連假最後第二天，不少台東民眾要到高雄市參加跨年活動，再加上返工車潮，預計明天中午過後，南迴公路南下車潮增加，建議有意南下民眾避開壅塞時段。

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