屏東明天跨年晚會 早上6點起交管

2018-12-30 18:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（31日）晚上就是跨年夜，屏東縣政府跨年晚會明晚7時30分，於縣立體育館前草坪登場，以「K歌年代」為主題，姐姐謝金燕等眾星雲集；配合市集與晚會，明天早上6點起，體育館週邊路段，包括仁愛路、長春街、勝利東路等都將進行管制，請民眾配合。

屏東縣政府今年邀請台語天后黃乙玲、搖滾天團玖壹壹、金曲歌后孫淑媚、百萬王子-許富凱、純粹歌姬朱俐靜、台語甜心朱海君、金曲樂團屏東BOXING、金曲歌王施文彬、少女殺手許書豪、嘻哈樂團草屯囝仔熱力開唱，眾所期待的姐姐謝金燕將在2019年的第一刻登場唱壓軸，晚會全場以不同曲風及風格讓民眾一連High5小時。

跨年晚會現場將發送螢光棒及手機擦拭貼，數量有限，送完為止；此外，在屏東市仁愛路明天下午即有「創意產業市集」，結合了在地農特產品、特色美食小吃、手作文創商品等逾百個攤位，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能吃喝玩樂。

縣府提醒，明天早上6點到翌日凌晨3點，體育館週邊路段包括仁愛路、長春街、勝利東路等進行管制，停車場規劃資訊請可上縣府及文化處官網查詢。

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