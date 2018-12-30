笑死！才剛裝上中國SIM卡 官方立刻發送這封訊息...

2018-12-30 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾近期內前往中國，在手機內安裝「中國移動」電信公司製發的SIM卡後，立刻收到1封簡訊提醒他勿攜帶各種物品入境，當中包括「對中國有害的印刷、影音製品」，事件曝光引發網友大笑。

民眾在臉書社團「不翻牆很難，很難不翻牆」貼出手機畫面擷圖，他指出，在昨（29）日裝上中國電信公司的SIM卡後，立刻收到1封傳送自號碼為「10086」的系統訊息，內容提到「中國海關提示，請您返回時勿攜帶下列物品進境：1.新鮮水果、蔬菜、種子、苗木、水產品、肉蛋奶等動植物及其產品」。

訊息中提到的不能入境物品還有「2.病媒生物、生物製品；3.武器、核生化爆等危險物品；4.偽造的貨幣、有價證券；5.對中國有害的印刷、影音製品；6.各種毒藥、毒品。詳情見官網。旅客有發熱等症狀請主動申報。」民眾對於第5點注意事項感到「搞笑」。

網友們看見訊息內容後，紛紛揣測究竟什麼是「對中國有害的印刷、影音製品」，紛紛留言指出「不這樣寫怎凸顯」、「很典型的怪A片太露骨」、「除了第1項，其他都可以在中國買到」，但也有中國網友質疑該封訊息的真實性，但原PO指出「這短信，很明顯是針對在外國的人」。

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