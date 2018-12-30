科技輔助救護 新北OCHA康復率居世界第二

2018-12-30 18:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是元旦假期第2天，仍有不少警察及消防人員堅守工作崗位，新北市長侯友宜今天前往慰問警消同仁辛勞。侯友宜表示，新北市OHCA（患者到院前心跳、呼吸停止）的康復率，從過去的4.03％提高到8.05％，居全球第二，希望未來目標提升至9％。

侯友宜表示，消防局多年來致力於防災、救災、救援與救護等工作，近年運用網際雲端科技，研發「行動急診室」頗有成效，讓OHCA康復率，從早期的4.03％提升至8.05％，排名全世界第二，僅次於美國西雅圖的8.2％。

侯友宜說，OHCA康復率對於腦中風、心肌梗塞及重大傷病患的急救非常重要，能在第一時間讓人起死回生，統計過去8年來，共搶救回1134條寶貴生命，期許未來新北市的OHCA康復率目標提升至9％，超越西雅圖，成為全世界第一，身為市長他將全力守護民眾的生命安全。

此外，新北巿板橋區陽信銀行溪洲分行發生搶案，警察局於28小時內破案，侯友宜結束上午行程後，也到市警局板橋分局肯定同仁作為，並期勉同仁落實「智能城市」及「行動治理」等施政目標，持續為民服務。

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