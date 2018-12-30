豐原鎮清宮 翁火墉當選新主委

2018-12-30 16:16

〔記者歐素美／台中報導〕豐原鎮清宮主委鬧雙胞，廟方今天召開信徒大會，票選委員，並由委員推選新任主委，翁火墉以24票高票當選主委，但原任主委王涼洲質疑改選無效。翁火墉表示，今年7月管委會罷免王涼洲，因不符程序，廟方10月召開信徒大會罷免王涼洲，今天再召開信徒大會改選，已符合程序；民政局長吳世瑋表示，因雙方已進入司法訴訟，改選備查時會審慎考量。

豐原鎮清宮為大甲媽分靈，原任主委王涼洲上任後，管理委員會的委員質疑其帳目不清，今年7月委員會以多數決罷免王涼洲，並推選翁火墉代理主委，王涼洲不服，雙方鬧進法庭，法院判決罷免無效。

鎮清宮因此於今年10月召開信徒大會，正式通過罷免王涼洲，鑑於多位委員及監委辭職，今天再召開信徒大會改選委員，並由委員互推主委，結果25名委員，除翁火墉未表態，其餘24人皆贊成通過推選翁火墉出任新主委。

今天信徒大會召開時，廟外有10多位黑衣人徘徊，警方動員多人到場維安，廟方並在地下室關門召開信徒大會，幸未發生衝突。

王涼洲否認廟外黑衣人是他叫去的，並認為法院之前已判決罷免無效，他的任期至109年底，目前仍是合法主委，翁火墉等人的作法是藐視法庭，也不合法。

翁火墉表示，7月的罷免遭法院判決無效，廟方已補正程序再送法院，待法院判決下來，王涼洲更將喪失信徒資格。

民政局長吳世瑋表示，鎮清宮雙方已進入司法訴訟，因判決結果尚未出爐，廟方改選結果日後送市府備查，民政局將會審慎考量。

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