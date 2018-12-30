桃園瘋跨年 機捷41小時不打烊、3條專車接駁

2018-12-30 16:12

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園跨年晚會今年首度移師中壢青埔、高鐵桃園站前廣場，也是機捷A18高鐵桃園站前廣場，現場預估將湧進10萬人，桃園市政府觀光旅遊局、警察局呼籲民眾來桃園參加跨年多搭機捷、坐公車，儘量少開車，桃捷公司也說，機捷普通車從31日早上6點至隔天1月1日晚上11點，連續41小時不打烊，直達車則維持原營運時刻表。

桃園跨年晚會交通以「搭機捷、坐公車、少開車」進行規劃，桃園南區民眾可於晚上10時前自中壢火車站搭乘170、171、5087、5089等公車路線、晚上10時後搭乘跨年專車綠線前往機捷A21環北站，轉搭捷運至A18高鐵桃園站前往會場；蘆竹地區的民眾可於晚上6時至10時於蘆竹區公所搭乘跨年專車藍線至機捷A10山鼻站，轉搭捷運至A18高鐵桃園站前往會場，另機場捷運將首創跨年41小時不打烊，跨年夜中壢至機捷環北站專車綠線回程，及蘆竹至機捷山鼻站藍線回程也將配合延長於凌晨1點30分收班。

北區民眾可於晚上6時至10時於桃園火車站搭乘跨年專車紅線直達活動會場，除外時間則可搭乘206、707等公車路線，返程接駁專車將行駛至凌晨1時30分。

另外，活動會場設有大型免費停車場，民眾可自國道2號大竹交流道下，往高鐵桃園站方向沿台31線行駛，右轉高鐵站前西路前往停車，南桃園民眾亦可沿台31線行駛，左轉高鐵站前西路後前往停車。會場周邊還有眾多民間及公有停車場，方便民眾停車。

至於3條跨年接駁專車（班距10至20分鐘不等）：「紅線」桃園火車站至桃園高鐵站（經風禾公園），桃園火車站於晚上6時至10時發車、桃園高鐵站是晚上10時至元旦凌晨1時30分發車，票價34元；「綠線」中壢火車站至機場捷運A21環北站，桃園客運中壢公車站於晚上10時至11時發車，機捷A21環北站晚上10時30分至元旦凌晨1時30分，票價18元；「藍線」蘆竹區公所至機場捷運A10山鼻站（經中正路南崁站），蘆竹區公所於晚上6時至10時發車，機捷A10山鼻站於晚上11時至元旦凌晨1時30分發車，此路線為免費。

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