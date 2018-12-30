瑞城功德會送陶板屋餐券、茶鴨募熱血 排隊人龍等2小時

2018-12-30 15:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市捐血中心血庫存量僅剩4天（安全存量7至10天），A型血更不足4天，加上碰上元旦連假，大里瑞城百姓公慈善功德會今天舉辦捐血活動募集熱血，現場準備超豐富的陶板屋餐券、茶鴨和不鏽鋼保溫瓶，吸引眾多民眾排隊捐血，到中午時等待捐血的號碼排已經超過250號，因實在太踴躍，不少民眾排了約2小時才捐到血，捐血中心呼籲大家踴躍捐血。

大里「瑞城百姓公慈善功德會」理事長張明吉表示，為了響應「捐血一袋，救人一命」，今年6月第一次舉辦捐血活動，近來因天冷血庫存量不足，今天在大里瑞城國小舉辦捐血活動，為了感謝捐出熱血民眾，自己捐出100張的陶板屋餐券給捐血500CC的民眾；副理事長謝政強則是贊助300隻茶鴨，給捐血250CC的民眾；草湖長青關懷協會理事長林火烈也贊助500支不鏽鋼保溫瓶給所有捐血民眾。

因獎品相當豐富，原訂上午9點30分到下午4點的捐血活動，早上7點多就有民眾來排隊，排隊人龍更是不斷延長，還沒到中午，抽取號碼牌等待捐血的民眾就超過250號。

前來捐血的謝先生說，10多年前開始加入捐血行列，至今已捐血120多次，因事先有聽到宣傳，今天特別來捐血，沒想到9點20分左右來，前面已經排了100多人，等了2個多小時才捐到血，稱讚功德會熱心募熱血；另一位住在北區的黃小姐，因之前高齡的爺爺、奶奶胃出血時，常需接受大量輸血，讓她感謝在心中，並加入捐血行列，今天特別響應來捐血。

立委何欣純今天上午到場幫捐血的民眾以及服務的功德會志工打氣，強調「捐血一袋，救人一命」，因目前血庫存量不足，呼籲大家踴躍捐血，一起來做愛心。

台中捐血中心企劃科長吳孟達表示，血庫安全存量約為7至10天，不過今年以來因醫療用血比去年增加1萬3千多袋，加上近來天氣變冷，感冒民眾增加，捐血人數減少，目前血庫存量不足只剩4天，A、B、O型血都不足，其中A型血最缺，庫存不足4天，呼籲大家踴躍捐血。

吳孟達說，一般捐血車出勤，1天約能募集200袋熱血，今天在瑞城功德會全力宣傳下，民眾捐血踴躍，希望今天能募到500袋的熱血，以解血庫存量不足之急。

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