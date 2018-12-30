LOKAHSU！原民風山城跨年 5分鐘煙火秀迎接2019

2018-12-30 15:31

〔記者邱書昱／新北報導〕原民風跨年一起迎接2019！新北市烏來區公所31日7點在烏來區綜合運動場舉辦山城跨年晚會，以泰雅族招呼語LOKAHSU口號，帶領民眾跳泰雅舞蹈點燃部落之火，邀請原住民重量級歌手接力演唱，最後以5分鐘以煙火秀迎接新年。

舉辦第4年的山城跨年晚會融入當地原住民特色，烏來區公所產業觀光課課長何瑞珍表示，今年場地營造泰雅族元素，現場搭設部落營火邀請民眾跳圈圈舞，提供免費烤山豬餐外，也可領取限量的泰雅紋面貼紙，體驗紋面傳統文化。

表演活動邀請在地舞團禾拉呼伊樂舞藝術團，演唱歌手包含資深唱將葉璦菱，原住民重量級歌手尤勞‧尤幹、星光四班亞軍張心傑、入圍金曲獎最佳女歌手的呂薔、MAFANA樂團，以及曾參與「原band大賞」的達比拉斯樂團及七字輩樂團等。

何瑞珍介紹，壓軸的5分鐘煙火秀共準備108發的愛心造型，祝福新的一年能帶量幸福，同時安排摸彩活動，最大獎50吋LED電視，平板電腦、美人湯溫泉券等禮物。

交通資訊方面，何瑞珍說，下午5點到晚上11點半，每半小時在烏來區公所及新店公車總站的立體停車場提供接駁車，建議上山民眾可以至新店捷運站搭849公車抵達堰堤站搭乘；活動結束後最晚12點20分也提供接駁車返回新店捷運站。

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