盧秀燕花博免費上路 已購票民眾要求退票

2018-12-30 15:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市民、新住民與12歲以下兒童元旦起免費看花博，持有花博卡者需扣全票價入園，但此舉卻引來大批網友撻伐，紛紛到官方臉書留言，甚至要求退票。市府今天表示，108年4月花博閉園前，已購買各類預售票民眾均可至原購票通路申請退票。

「2018臺中世界花卉博覽會」臉書小編在官網提醒，明年元旦起，台中市民、新住民及全球12歲以下兒童只要出示可辨識的有效證件，即可免費入園。花博卡轉為具悠遊卡功能的市民卡，元旦刷卡就是扣全票價入園，但仍可用於搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區以及特約商店消費。

不過，這項新措施隨即引起網友議論，紛紛在官網留言，有人批「新住民免費，啊原住民、舊住民就要倒楣？台中市編預算，所以市民免費！中央編了預算，國人怎不比照免費辦理？」

網友說，「當初花博卡不是只有台中市民能夠申辦嗎？所以應該憑花博卡也可以免費入場才是啊！這樣讓以前排隊辦花博卡的人情何以堪？還有，請問買早鳥票的人可以退票嗎？」網友Gary Lin說：「請公布退票辦法！」網友Hana Chen則說：「遊園規則可隨意更改，那請問已買票的，如何退票呢？」

也有人留言：「把台中人當傻子，降低旅遊品質。」網友Jung-Yu Liao 調侃：「買票了會送谷關空氣嗎？」網友武紀也說：「精緻的花博要淪為大媽花市跟全國小學跟幼兒園的戶外教學場地了！慘！」

有人質疑說：「請問市民是無限次數都可以參觀嗎？不用花博卡，不就是白花了大家的錢？都做了為何不好好使用。」另外有網友強調：「全民買單的概念，可悲！」

市府交通局長葉昭甫說，新市府團隊上任後調整政策，是回歸真正的公平性。花博卡除可持續做為悠遊卡儲值消費，搭乘免費市公車等等，市府後續也會研擬配套，並無浪費卡片的問題。

至於購買預售票民眾之權益，葉昭甫強調，108年1月31日前均可至原購票通路申請退票，不收取手續費；1月31日起至4月花博閉園前，仍可退票，惟須依規收取一定比例手續費。

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