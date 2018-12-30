基隆情人湖金雞落漆多年 地方促移置

2018-12-30 15:29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市情人湖風景區內有「公雞、母雞」公共藝術，長年日曬雨淋落漆破舊，地方人士覺得有礙觀瞻反映應該移走，並指市府沒有好好維護管理，後來接手的主管機關北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）也一直未有動作，對此，北觀處表示，已有接獲民眾反映，正準備納入情人湖明年度的改善計畫中一併處理，明確方案還在討論中。

位於情人湖的「公雞、母雞」公共藝術，是十幾年前已故市長許財利任內製作，構想源於「金雞年」，依循基隆的古名「雞籠」做了「金雞下蛋」，上有雞、下有籠，籠內有顆大金蛋，擺設在中山高速公路「大業」與「中興」隧道前方空地，除了是新地標，也有為基隆帶來無限商「機」的意味。

但是，市民對該公共藝術反映不一，還有人質疑雞蛋怎麼會比公雞、母雞大，笑說是「恐龍蛋」，外界議論紛紛，最後移至情人湖風景區擺放。

市議員莊錦田說，他經常接獲民眾陳情，指「公雞、母雞」長年風吹雨淋，太過破舊相當落漆，而且沒人認養，2014年底北觀處將情人湖風景區、外木山與和平島納入管理範圍後，也一直沒有好好維護管理，希望能盡速修復或移走，以免影響遊客對基隆的印象。

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