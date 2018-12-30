來台旅客破1100萬創新高 幸運兒抱走18項大獎

2018-12-30 15:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕來台旅客再創紀錄！第1100萬名旅客於今日中午誕生！這名幸運兒由來自日本奈良，在大阪行醫的西川忍（Mr. NISHIKAWA SHINOBU）獲得，他與家人已經第3次遊台，且規畫明年還要造訪，他此次共抱走來回機票、高級酒店住宿等18項大獎。

西川忍今搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場，同行的還有太太及3位小孩。他表示，自己是第5次來台灣，家人是第3度來台，很喜歡台灣的美食，且有朋友在台灣，此行來台4天3夜，除帶領家人前往九份、十分外，也將前往台中及日月潭，且已規劃好明年要前往台南、高雄等地。對於自己成為第1100萬名旅客，直呼幸運。

西川忍除了在機場接受熱烈歡迎儀式，交通部觀光局也準備喔熊周邊文創商品和台灣精品當作贈品。此外，有許多業者更大方提供好康要贈送給這名幸運兒，包括長榮航空及中華航空分別提供2張不限航點之國際線機票、台灣高鐵則提供3日周遊券2張共襄盛舉；另雲朗集團的君品、雲品暨花蓮美侖、臺東鹿鳴、高雄寒軒和圓山等飯店也贊助住宿券；此外還有ASUS Vivobook Flip 14變形電腦、Garmin vivoactive 3 智慧腕錶及茶葉禮盒等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/