溪頭連假又塞爆 園區傳授防塞撇步

2018-12-30 14:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦連假第2天，中部天氣晴朗，吸引遊客到南投溪頭踏青，只是大量車潮湧入，塞爆聯外道路，上午9點半，園區停車場就客滿，直到中午過後，車流才稍稍紓解，園區表示，過了上午9點、下午3點，分別是上下山的尖峰時段，呼籲遊客能提早上、下山，就能有效避開車潮，免於塞車之苦。

溪頭園區表示，連假因北部濕冷，遊客紛紛到中部旅遊，今上山車潮多是小車，導致停車場1000個停車位，在上午9點半就客滿，後方綿延車潮長達3、4公里，直到中午左右，遊客下山吃飯，停車場開始有車輛出入，上山車龍才獲紓解。

園區說，連假第2天住宿全滿，第3天也有8成訂房，連假人潮可能持續，建議要到溪頭的遊客，最好能在上午9點前入園，下午3點前下山，或乾脆安排2天1夜行程，就能中午上山，隔天再下山，以逆向操作的方式，就能避免塞車。

竹山警方表示，連假第2天風景區湧入車潮，溪頭因能踏青，還有大立菊展覽，吸引不少遊客，惟園區車位有限，導致車位轉換率低，雖然出現車龍，但秩序大致良好，未有交通事故發生。

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