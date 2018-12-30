泡麵立大功！台東高商獲全國多元文化優良教案特優獎

2018-12-30 14:38

［記者黃明堂／台東報導］台東高商有多達107位學生是東南亞新住民子女，佔全校學生人數的1成，校方致力多元文化課程，歐佩芬、何幸芬及呂蕙芸3位老師以泡麵創作教案，獲107年度全國多元文化優良教案甄選特優獎。

校方說，會計事務科主任歐佩芬、經濟學老師何幸芬及國文科呂蕙芸老師，藉由自己的授課專長，從泡麵發展出「賞『新』、『越』睦－前進東南亞」教案，開啟學生的視野。

課程架構是由呂蕙芸設計的「生活中的東南亞」，以泡麵的命名及廣告詞的撰寫，同學大啖來自東南亞各國的泡麵，開啟廣告文案的金頭腦。

接著由何幸芬的「『滙』，『越』來『越』好」，導入泡麵的價格，給予學生滙率、幣值與物價的概念，並介紹越南的發展現況，讓學生瞭解越南的轉變。

最後透過歐佩芬的「前進東南亞」課程，以互動軟體帶出東協10國的經濟結構，並介紹東南亞的投資概況以及企業投資應負起的社會責任。

會二甲班李佳宴表示：「這樣的上課方式很有趣，利用日常的泡麵學習國文、經濟，也對東南亞國家多一點了解。」

校長劉玲慧說，3位老師大方分享教案的課程設計及理念，一舉拿下今年全國多元文化教案甄選特優首獎，也給校內老師帶來激勵作用，在這教育翻轉的時刻，東商教師們的積極翻轉出東商孩子們的卓越表現！

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