紓解車潮！墊高50公分工程景觀 搶元旦前回復通車

2018-12-30 14:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台17線佳冬羌園路段，每逢大雨易淹，吸引許多媒體甚至SNG車到場搶拍，被戲稱為「明星災區」，公路局今年初開始進行路基墊高雙向雙線的工程，長達近1年的交通黑暗期及施工時的奇景，在兼顧路旁居民出入的需求下，搶在元旦連假前正式開通紓解車潮。

台17線的墊高工程事前就已規劃要增設過路箱函及加大水溝寬深，但因為受到道路兩旁居民質疑墊高道路恐造成民宅相對低漥，未來反而可能造成民居淹水不退，且平時出入不易，都引發反彈。

今年823雨季時南下車道已經墊高，南下車道並未出現淹水，反而是尚末墊高的北上車道成為短暫的滯洪池，當時落差至少50公分的雙向道路，也被人笑稱是「工程奇觀」。

雖然當地區域排水仍有疑慮，不過，為讓元旦連假交通順暢，原本仍在施工的北上車道，經過搶修，在元旦連假前搶通回復雙線雙向通車。

不過，這個連假遊客量尚未湧現，傳統易塞的水底寮5叉路口並未出現回堵，交通堪稱順暢，早上每小時最多車僅2100餘輛次。

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