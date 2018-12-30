海線地區首座社區運動場館 台中港區運動公園開幕！

2018-12-30 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市海線首座社區運動場館-港區運動公園，今天開幕！規劃有健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場、戶外溜冰場等設施，副市長楊瓊瓔表示，港區運動公園未來將全國首創引進童綜合醫院進駐設置復健中心，提供海線地區民眾完整的運動健康服務。

港區運動公園今天開幕，副市長楊瓊瓔、運動局長李昱叡、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、張家銨、尤碧鈴、彰化縣議會議長謝典霖、前行政院體委會主委陳全壽、阿堤斯股份有限公司董事長劉政信等皆到場共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，大甲日前舉辦全國桌球比賽，受場地限制，分3場區舉行，港區運動公園開幕後，海線地區舉辦運動賽事就不愁沒地點，目前台中市已規劃10座國民運動中心，朝馬、北區及南屯3座已完工啟用；長春、大里及潭子國民運動中心也順利動工，以提供市民優質且平價的運動健康服務。

副議長顏莉敏表示，港區運動公園日前試營運，提供民眾好的運動休閒空間，備受期待，希望未來能多宣傳，讓更多人一起來運動。

運動局表示，港區運動公園由市府出資2.2億元興建，擁有4層樓藍白色的體育場館建築及藍黃色的戶外競技溜冰場，為海線第1座、台中第4座的標準型運動場館，規劃有體適能健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場、戶外溜冰場等專業運動設施，目前委託阿堤斯股份有限公司營運，每日早上6點到晚上10點開放使用。

港區運動公園的戶外溜冰場，為一大型國際級正規的滑輪溜冰場，可提供喜愛滑輪溜冰運動民眾專業的練習場地，同時扶植台中市運動選手，讓運動向下扎根，未來並將全台首創引進童綜合醫院進駐設置復健中心，提供市民來館運動時檢測身體體能狀況問。

運動局長李昱叡表示，港區運動公園雖未達國民運動中心的規格，但設有健身中心、標準溜冰場、桌球、羽球場及韻律教室等，供民眾運動使用「健康樂活」。

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