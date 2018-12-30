本願山彌陀講堂「善行天下、冬令救濟」 嘉惠500弱勢戶！

2018-12-30 13:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區本願山彌陀講堂，連續16年舉辦「善行天下、冬令救濟」活動，今天席開150桌素桌，與感恩戶提前圍爐，並發送米、油、麵線等民生物資及1200元紅包，讓弱勢民眾過好年，立委江啟臣、市議員周永鴻及徐瑄灃等也到場；本願山住持釋信願師父表示，全台低收入戶達13萬多戶、30萬多人，希望政府將長照及弱勢關懷做得更好，讓人民更幸福。

歲末年終，本願山彌陀講堂，匯集眾人的愛心及力量，今天在潭子區本願山彌陀講堂舉辦冬令救濟愛心活動，除提供豐盛物資及紅包，幫助弱勢民眾，志工並親手料理辦桌，席開150桌素桌，宴請中低收入戶、邊緣戶及獨居老人等，與感恩戶提前圍爐，希望弱勢民眾感受社會溫暖。

立委江啟臣、市議員周永鴻及徐瑄灃也到場祝福與會民眾，江啟臣則表示，2019年的代表字是「福」，希望大家來年會更好；潭子區長劉俊信則感謝本願山彌陀講堂補政府之不足，照顧弱勢，讓社會沒有死角。

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