新竹九降風發威 2樹被吹倒砸車

2018-12-30 13:58

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹九降風太可怕了！新竹縣關西鎮上林里衛生室前的2棵榕樹，昨天清晨被強風吹倒砸中停在樹下的車子；關西鎮長劉德樑獲悉後，除了趕緊請上林里長楊文輝清除倒樹外，也把當地另2棵搖搖欲墜的大榕樹砍除，以免倒下時傷及路人。

「昨天清晨不但很冷，而且風也很強，難怪這2棵老榕樹會被吹倒。」劉德樑釐清這4棵位於產業道路旁邊的榕樹管理權責屬於鎮公所，也瞭解另2棵的受災狀況，在確定它們也有傾倒之虞後，考量到當地緊鄰坪林國小側門，擔心學生進出的安全問題，立刻決定一併移除。

當地民眾說，新竹地區冬天呼嘯的九降風威力不容小覷，昨天清晨的這陣狂風更是驚人，把已經停用的上林里衛生室前2棵榕樹吹倒，砸毀了停在樹下的3輛小客車，他們發現倒樹的根部也有將近一半被拔出地面，可見風力有多強。

關西鎮公所表示，意外發生地點規劃為日後上林里集會所新建預定地，並沒有劃設停車格，車主自行將車子停在樹下，因此發生的損失也應自行負責，目前沒有車主要跟鎮公所提出小客車受損責任問題，但有聽說他們將設法透過小客車投保的意外險去請求理賠。

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