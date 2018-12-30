年末觀光報佳音！第1100萬名外國旅客中午誕生

第1100萬名國際旅客是來自奈良、於大阪行醫的西川忍先生，搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場，直呼太幸運了!同行的太太及3位小孩也共同分享喜悅，場面熱鬧溫馨，有提前過年的氛圍。（觀光局提供）
〔記者陳宜加／台北報導〕即將邁入2019年，台灣觀光在年末又傳出好消息！交通部代理部長王國材稍早向媒體透露，今年第1100萬名來台的外國旅客誕生，於今天中午12點10分左右出現，是台灣首破1100萬。
王國材說，第1100萬名旅客來自日本關西機場，本身也是日本奈良人，職業為肝膽科醫生，已是第5次來台灣，這次全家5口來台，預計停留4天，最喜愛台灣的美食，這次來台北、台中，下次希望可以去台南。
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第1100萬名國際旅客是來自奈良、於大阪行醫的西川忍先生，搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場，直呼太幸運了!同行的太太及3位小孩也共同分享喜悅，場面熱鬧溫馨，有提前過年的氛圍。（觀光局提供）
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